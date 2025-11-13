Faro é o concelho do Algarve com mais ocorrências

Nas últimas 24 horas o mau tempo já causou 92 solicitações de apoio por parte da população, no decorrer das últimas 24 horas.

Faro foi o concelho do Algarve onde se registaram esta quinta-feira mais ocorrências devido ao mau tempo, apesar de a chuva e o vento forte terem também causado inundações e quedas de árvores noutros municípios, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



Faro enfrenta inundações; carros submersos perto do estádio DR

“As principais ocorrências decorrem da situação de precipitação intensa que afeta o Algarve e o registo que temos foi, na maior parte, de inundações, quedas de árvores e algumas estruturas móveis, mas essencialmente inundações no meio urbano, e Faro foi o município mais afetado”, afirmou à Lusa a mesma fonte.

Segundo a fonte do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, embora tenha sido “uma situação transversal a vários municípios, Faro foi aquele que teve registo de mais ocorrências”, sublinhou, acrescentando que não há feridos a registar devido ao mau tempo.

Questionada sobre o número de ocorrências registadas no distrito de Faro, a mesma fonte respondeu que o mau tempo já causou 92 solicitações de apoio por parte da população, no decorrer das últimas 24 horas.

“Elevámos o estado de prontidão ontem [quarta-feira] às 14:00 e, desde aí, temos o registo de 92 ocorrências, mas o registo [de ocorrências] começou a ter um maior destaque hoje de manhã, a partir das 11:00”, esclareceu.

A mesma fonte precisou que a estação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no Aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, “teve um registo de cerca de 50 milímetros de precipitação” num espaço de duas horas.

“Foi a partir deste momento que começámos a registar o maior número de ocorrências, a partir das 11:00 e até às 13:00. Foram nessas duas horas em que se registou uma maior precipitação que houve mais ocorrências”, constatou.

O Algarve esteve sob aviso vermelho por precipitação até às 15:00, mas o dispositivo da Proteção Civil vai continuar em prontidão para responder a outras ocorrências causadas pelo vento forte e pela chuva que estão a atingir o distrito de Faro.

“Se bem que o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] desagravou o aviso para a precipitação, mantém-se ainda uma situação muito instável e esperamos que se mantenham as condições, embora com uma menor intensidade”, acrescentou.

A fonte disse também, cerca das 15:45, que ainda havia “ocorrências em resolução”, mas sublinhou que “todas estão a ser resolvidas ao nível municipal”.

“Faro tem um posto de comando que está instalado e a fazer a gestão das ocorrências. No comando regional mobilizámos meios de outros corpos de bombeiros, mas tudo está a ser resolvido no nível municipal”, precisou.

A zona de Faro foi afetada hoje por chuva e vento fortes, que causaram inundações no espaço público e queda de árvores, situação que também se verificou noutros municípios, como Silves ou Olhão.

Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, que se prolongará nas próximas horas.