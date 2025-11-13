Estradas inundadas, centenas de ocorrências e duas vítimas mortais: tudo sobre o mau tempo

Proteção Civil registou 415 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em declarações à Lusa, José Costa, da ANEPC, explicou que foram registadas 307 inundações e 48 quedas de árvores, relacionadas com a precipitação e o vento, devido à depressão Cláudia, que afeta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O comandante observou que "a região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 300 ocorrências", bem como a "sub-região da Península de Setúbal, com 175". Nos distritos de Santarém e Setúbal, o IPMA emitiu um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente, que esteve em vigor até às 10:00 de hoje. Nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, o aviso laranja vai estar em vigor até às 12:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente". Em Faro o aviso laranja estende-se até às 15:00 de hoje.