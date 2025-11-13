Sábado – Pense por si

Estradas inundadas, centenas de ocorrências e duas vítimas mortais: tudo sobre o mau tempo

Depressão Cláudia causou estragos nas últimas horas

Ao Minuto Atualizado Há 13 minutos
Há 13 minutos 13 de novembro de 2025 às 12:03

Chuva intensa inunda ponte em Oliveira do Bairro e impede travessia de viaturas

Há 17 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:59

Balanço às 11 horas: dois mortos, cinco pessoas deslocadas e 918 ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou até às 11:00 desta quinta-feira dois mortos, cinco pessoas deslocadas de duas habitações inundadas e 918 ocorrências, enquanto 13 mil clientes continuavam sem energia elétrica, refere José Costa, da ANEPC, à Lusa. No total, até às 11:00, foram registadas em Portugal 918 ocorrências, das quais 594 foram inundações e 140 foram quedas de árvore,  A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada pela depressão Cláudia, com 540 ocorrências. Na região Centro foram contabilizadas 263 ocorrências. No Norte registaram-se 66, no Alentejo 19 e no Algarve 31, de acordo com a ANEPC. Pelas 10:30, a E-REDES contabilizava 13 mil clientes afetados pela falha de energia elétrica, sobretudo nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, segundo fonte oficial da empresa.
Há 21 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:55

Bispo de Setúbal lamenta morte de casal em Fernão Ferro

O bispo de Setúbal lamentou esta quinta-feira a morte de um casal de octogenários em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, durante o mau tempo que se tem feito sentir nas últimas horas. "Com enorme tristeza recebi a notícia da morte de um casal de octogenários, hoje, em Fernão Ferro, Seixal, em consequência do mau tempo que tem atingido a nossa Diocese de Setúbal. Esta tragédia [...] deixa a nossa comunidade mais pobre e mais silenciosa", escreve o cardeal Américo Aguiar numa nota divulgada esta manhã. Leia mais .
Há 27 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:49

Bombeiros encontraram casal de idosos em paragem cardiorrespiratória

Contactado pela agência Lusa o comandante Sérgio Moura, do Comando Sub-Regional da Península de Setúbal, contou que o alerta para a situação do casal de idosos, que foi inicialmente noticiada pelo , foi dado às 08:52. "Os meios tiveram dificuldades em chegar ao local devido a inundações na via pública. Primeiro, houve a necessidade de resolver a situação para que os meios conseguissem passar", contou. De acordo com Sérgio Moura, quando os meios de socorro chegaram ao local a casa estava submersa e o casal de idosos em paragem cardiorrespiratória. No local, estão os Bombeiros do Seixal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).
Há 31 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:45

Circulação de comboios na Linha do Norte suspensa entre Riachos e Entroncamento

A circulação ferroviária na linha do Norte, entre Riachos (Torres Novas) e Entroncamento, está suspensa desde as 10:00 devido a problemas na sinalização provocados pelo mau tempo, informou a CP. A avaria na sinalização já tinha interrompido a circulação entre Entroncamento e Santarém entre s 02:00 e as 10:00, mas depois foi retomada, com os comboios a circularem a uma velocidade mais reduzida (marcha à vista), segundo a Infraestruturas de Portugal. A suspensão na circulação provocou "atrasos significativos", segundo a CP, que apela à compreensão dos utilizadores. O mau tempo que se faz sentir provocou também um abatimento de via que condicionou a circulação ferroviária entre o Pinhal Novo e Poceirão, na Linha do Alentejo. A circulação chegou a estar suspensa por cerca de 20 minutos, até às 09:30, altura em que os comboios voltaram a circular neste troço, nos dois sentidos, mas apenas numa das vias.
Há 40 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:36

Prolongados avisos de agitação marítima e vento fortes para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal prolongou esta quinta-feira os avisos de agitação marítima e vento fortes para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 06:00 de sexta-feira. Os avisos anteriores estavam indicados até às 18:00 de hoje, tendo o prolongamento por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a situação geral do estado do tempo (vento e mar). O aviso de visibilidade má foi cancelado, passando a ser "moderada, por vezes fraca", refere a autoridade marítima regional.  Sobre o vento, indica que deve ser "muito fresco a forte, por vezes muito forte (63 a 74 quilómetros por hora) durante a manhã, tornando-se gradualmente fresco a muito fresco, por vezes forte (51-61 quilómetros por hora) a partir do meio da manhã".
Há 48 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:29

Exterior da casa onde morreram idosos de 88 anos ficou completamente alagado

Equipa da CMTV está no local. Zona onde dormiam as vítimas mortais alagou, encurralando-as e não lhe dando possibilidade de escapar.
A carregar o vídeo ...
Exterior da casa onde morreram idosos de 88 anos ficoun completamente alagado
Há 58 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:18

Proteção Civil registou 415 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 00:00 e as 08:00 de hoje 415 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com inundações e registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Em declarações à Lusa, José Costa, da ANEPC, explicou que foram registadas 307 inundações e 48 quedas de árvores, relacionadas com a precipitação e o vento, devido à depressão Cláudia, que afeta desde quarta-feira Portugal continental e o arquipélago da Madeira com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O comandante observou que "a região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 300 ocorrências", bem como a "sub-região da Península de Setúbal, com 175". Nos distritos de Santarém e Setúbal, o IPMA emitiu um aviso vermelho, o mais grave, de chuva por vezes forte e persistente, que esteve em vigor até às 10:00 de hoje. Nos distritos de Portalegre, Évora e Beja, o aviso laranja vai estar em vigor até às 12:00, devido à "precipitação, por vezes forte e persistente". Em Faro o aviso laranja estende-se até às 15:00 de hoje.
Há 59 minutos 13 de novembro de 2025 às 11:17

Retomada circulação de comboios na Linha do Norte

A circulação ferroviária foi retomada pelas 10:00 entre o Entroncamento e Santarém, na Linha do Norte, mas os comboios circulam a uma velocidade mais reduzida, informaram a Infraestruturas de Portugal e a CP, citadas pela Lusa. Segundo a Infraestruturas de Portugal, depois de estarem parados desde as 07:00, entre Entroncamento e Santarém, devido a uma avaria no sistema de sinalização, os comboios retomaram a marcha pelas 10:00, embora com uma velocidade reduzida, por precaução (marcha à vista). A suspensão na circulação provocou "atrasos significativos", segundo a CP, que apela à compreensão dos utilizadores. O mau tempo que se faz sentir provocou um abatimento de via que está a condicionar a circulação ferroviária entre o Pinhal Novo e Poceirão, na Linha do Alentejo. A circulação chegou a estar suspensa por cerca de 20 minutos, até às 09:30, altura em que os comboios voltaram a circular neste troço, nos dois sentidos, mas apenas numa das vias.
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:08

Cerca de 16 mil pessoas ainda sem eletricidade em Lisboa, Santarém e Setúbal

Cerca de 16 mil clientes de energia elétrica estavam , às 08:30, nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal, informou a E-REDES. Esta situação representa uma melhoria face ao que se registava às 08:00, quando cerca de 20 clientes estavam sem energia, oito mil só no distrito de Setúbal.
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:07

Dois idosos morrem em casa inundada em Fernão Ferro: a reportagem do NOW

A carregar o vídeo ...
Dois idosos morrem em casa inundada em Fernão Ferro
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:06

Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Dois idosos, de 88 anos, morreram na manhã desta quinta-feira dentro de casa, em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que se faz sentir no País. Segundo apurou o CM, a zona onde dormiam alagou e as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar. Leia mais .
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:05

Carros praticamente submersos em estrada alagada em Sesimbra

A carregar o vídeo ...
Carros praticamente submersos em estrada alagada em Sesimbra
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:04

Relâmpagos iluminam A1 no Porto

A carregar o vídeo ...
Relâmpagos iluminam A1 no Porto
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:03

20 mil pessoas sem eletricidade

O mau tempo desta madrugada deixou sem eletricidade cerca de 20 mil pessoas nas zonas de Lisboa, Santarém e Setúbal, sendo este o distrito mais afetado, segundo a empresa E-REDES. Em Setúbal estavam, pelas 08:00, , de acordo com a E-REDES. A empresa garante que as suas equipas estão "em vigilância permanente e mobilizadas no terreno" para uma rápida resolução da situação.
Há 1 hora 13 de novembro de 2025 às 11:01

Mais de 60 ocorrências entre as 4h30 e as 7 da manhã

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou mais de 60 ocorrências entre as 04:30 e as 07:00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações da via pública. De acordo com informação disponível no site da ANEPC, pelas 07:00, a maioria das ocorrências foram registadas na região Oeste, Leiria, Coimbra, Área Metropolitana de Lisboa e península de Setúbal. Leia mais .
