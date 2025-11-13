Sábado – Pense por si

Portugal

Governo entregou nova proposta à UGT mas é "muito pouco" para desconvocar greve geral

Lusa 18:00
As mais lidas

Secretário-geral da UGT lamentou que a proposta só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral a 11 de dezembro.

O secretário-geral da UGT disse esta quinta-feira que, após o anúncio da greve geral, "surgiu uma nova proposta" da parte do Governo sobre a reforma laboral, mas avisou que é "muito pouco" para desmarcar a paralisação.

Mário Mourão (UGT) lamenta proposta do Governo, após anúncio da greve geral em dezembro
Mário Mourão (UGT) lamenta proposta do Governo, após anúncio da greve geral em dezembro MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"Nós tivemos uma conversa com o Governo há dois ou três dias, em que já surgiu uma nova proposta", afirmou Mário Mourão, lamentando que o documento só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral no dia 11 de dezembro, em convergência com a CGTP.

"Este documento já devia ter surgido há muito tempo", criticou.

Apesar de não querer detalhar o conteúdo da nova proposta do Governo, que ainda está "em análise" pela central sindical, o secretário-geral da UGT referiu que não é suficiente para desconvocar a greve prevista.

"Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve", avisou. "É muito pouco", insistiu.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Greve
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Governo entregou nova proposta à UGT mas é "muito pouco" para desconvocar greve geral