Governo entregou nova proposta à UGT mas é "muito pouco" para desconvocar greve geral

Secretário-geral da UGT lamentou que a proposta só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral a 11 de dezembro.
O secretário-geral da UGT disse esta quinta-feira que, após o anúncio da greve geral, "surgiu uma nova proposta" da parte do Governo sobre a reforma laboral, mas avisou que é "muito pouco" para desmarcar a paralisação.
Mário Mourão (UGT) lamenta proposta do Governo, após anúncio da greve geral em dezembroMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
"Nós tivemos uma conversa com o Governo há dois ou três dias, em que já surgiu uma nova proposta", afirmou Mário Mourão, lamentando que o documento só tenha surgido após ter anunciado que iam avançar com uma greve geral no dia 11 de dezembro, em convergência com a CGTP.
"Este documento já devia ter surgido há muito tempo", criticou.
Apesar de não querer detalhar o conteúdo da nova proposta do Governo, que ainda está "em análise" pela central sindical, o secretário-geral da UGT referiu que não é suficiente para desconvocar a greve prevista.
"Não há ainda matéria em cima da mesa que deixe a UGT confortável para desmarcar a greve", avisou. "É muito pouco", insistiu.
