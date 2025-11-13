Sábado – Pense por si

13 de novembro de 2025 às 13:08

Portas de vidro de Centro Comercial Évora Plaza destruídas pelo mau tempo

O mau tempo desta quinta-feira também causou estragos no Alentejo. No Centro Comercial Évora Plaza as portas de vidro não resistiram à violência da intempérie.

