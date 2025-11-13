Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
13 de novembro de 2025 às 14:09

De norte a sul do País a depressão Cláudia não dá tréguas: As imagens do mau tempo em Portugal

A Depressão Cláudia está a atingir Portugal continental e o arquipélago da Madeira desde esta quarta-feira. A chuva intensa e persistente que se fez sentir na madrugada desta quinta-feira colocou esta manhã 14 distritos sob aviso laranja. Setúbal e Santarém estiveram sob aviso vermelho até às 10h.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.