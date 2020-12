Marta Temido saudou os profissionais de saúde após a administração da primeira vacina contra a covid-19 em Portugal. A primeira vacina foi dada a António Sarmento, diretor do serviço de Infecciologia do Hospital de São João, no Porto."Desde há longos meses que os profissionais de saúde do SNS e de outros conjuntos de setores na nossa sociedade vêm colaborando no sentido de garantir melhor assistência a quem está infetado", afirmou, elogiando ainda a capacidade dos profissionais nas últimas horas de "um trabalho em conjunto para hoje estarmos aqui", "não só a componente logística do SNS mas também Infarmed, DGS"."Todos estes factos evoco para dizer que a união nos torna mais fortes e é mesmo a forma de ultrapassar as coisas difíceis que a vida nos traz. É muito ainda o que temos que enfrentar. É um apelo a que mantenhamos capacidade de união, o inverno ainda mal começou, se conseguimos chegar aqui foi porque caminhámos juntos", considerou a governante.

A ministra da Saúde reiterou que vacinar contra a covid-19 em primeiro lugar os profissionais de saúde foi uma "escolha pragmática" e que em janeiro arranca o programa de vacinação em estruturas para idosos.

"[Foi] uma escolha pragmática num momento que é apenas um primeiro momento de uma fase. Recebemos vacinas ontem [sábado] e vamos receber mais vacinas amanhã [segunda-feira] e vamos receber mais vacinas nas quatro semanas de janeiro. Estimamos que nessas semanas de janeiro passemos das vacinações a profissionais de saúde para as vacinações a estruturas residenciais para idosos", disse Marta Temido.