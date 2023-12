Mário Soares 'não se comparava a Churchill', mas 'escreveu o romance político de uma geração'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

"É o grande romance político de uma geração." Assim descreveu Eduardo Lourenço Portugal Amordaçado, escrito por Mário Soares entre 1968 e 1972, quando estava no exílio. A obra que esteve esgotada durante várias décadas é agora reeditada pela Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), numa edição crítica (foi também reeditada em 2017, depois da morte de Soares e distribuída com o jornal Expresso). A nova edição de Portugal Amordaçado - com dois tomos - é apresentado esta quinta-feira, 7, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no dia em que Soares faria 99 anos.