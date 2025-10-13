Sábado – Pense por si

Portugal

Mariana Leitão "satisfeita e orgulhosa" com eleição de vereadores

Lusa 01:06
As mais lidas

A IL "já é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária", com "tão pouco tempo de existência", acrescentou na análise aos resultados das autárquicas.

A presidente da Iniciativa Liberal mostrou-se na madrugada desta segunda-feira muito "orgulhosa e satisfeita" com a eleição de vereadores em maiorias camarárias no Porto e Lisboa e, em listas próprias, em Braga e Castelo Branco.

Mariana Leitão, presidente da IL, destaca eleição de vereadores no Porto e Lisboa
Mariana Leitão, presidente da IL, destaca eleição de vereadores no Porto e Lisboa MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Falando aos jornalistas na sede da IL, Mariana Leitão considerou que se verificou um "resultado extraordinário" do partido, num momento em que os "números não estão fechados". "Fomos decisivos em fechar as portas à esquerda radical" e "vamos ter vereadores a executar políticas liberais em Lisboa e Porto", além dos eleitos, em listas próprias, em Braga e Castelo Branco.

A IL "já é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária", com "tão pouco tempo de existência", acrescentou.

Na sua primeira campanha enquanto líder, Mariana Leitão havia definido como objetivo triplicar o número de eleitos em 2021, uma meta que acabou por ser alcançada.

A sede foi aberta aos apoiantes que, à medida que a noite foi avançando acabaram por sair, aplaudindo apenas a eleição do primeiro vereador, José Henriques (Castelo Branco). Os restantes só foram confirmados mais tarde.

Ao longo da noite, o ecrã gigante no pátio da sede indicava os eleitos autárquicos, motivando, nalguns momentos, alguns aplausos dos apoiantes.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Mariana Leitão Castelo Branco Lisboa Porto Braga Iniciativa Liberal
Investigação
Opinião Ver mais
João Carlos Barradas
João Carlos Barradas
Bons costumes

Um Nobel de espinhos

Seria bom que Maria Corina – à frente de uma coligação heteróclita que tenta derrubar o regime instaurado por Nicolás Maduro, em 1999, e herdado por Nicolás Maduro em 2013 – tivesse melhor sorte do que outras premiadas com o Nobel da Paz.

Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

Gaza, o comboio e o vazio existencial

“S” sentiu que aquele era o instante de glória que esperava. Subiu a uma carruagem, ergueu os braços em triunfo e, no segundo seguinte, o choque elétrico atravessou-lhe o corpo. Os camaradas de protesto, os mesmos que minutos antes gritavam palavras de ordem sobre solidariedade e justiça, recuaram. Uns fugiram, outros filmaram.

Menu shortcuts

Mariana Leitão "satisfeita e orgulhosa" com eleição de vereadores