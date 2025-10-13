Mariana Leitão "satisfeita e orgulhosa" com eleição de vereadores

A IL "já é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária", com "tão pouco tempo de existência", acrescentou na análise aos resultados das autárquicas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

A presidente da Iniciativa Liberal mostrou-se na madrugada desta segunda-feira muito "orgulhosa e satisfeita" com a eleição de vereadores em maiorias camarárias no Porto e Lisboa e, em listas próprias, em Braga e Castelo Branco.



Mariana Leitão, presidente da IL, destaca eleição de vereadores no Porto e Lisboa MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Falando aos jornalistas na sede da IL, Mariana Leitão considerou que se verificou um "resultado extraordinário" do partido, num momento em que os "números não estão fechados". "Fomos decisivos em fechar as portas à esquerda radical" e "vamos ter vereadores a executar políticas liberais em Lisboa e Porto", além dos eleitos, em listas próprias, em Braga e Castelo Branco.

A IL "já é um partido que consegue ter uma abrangência territorial extraordinária", com "tão pouco tempo de existência", acrescentou.

Na sua primeira campanha enquanto líder, Mariana Leitão havia definido como objetivo triplicar o número de eleitos em 2021, uma meta que acabou por ser alcançada.

A sede foi aberta aos apoiantes que, à medida que a noite foi avançando acabaram por sair, aplaudindo apenas a eleição do primeiro vereador, José Henriques (Castelo Branco). Os restantes só foram confirmados mais tarde.

Ao longo da noite, o ecrã gigante no pátio da sede indicava os eleitos autárquicos, motivando, nalguns momentos, alguns aplausos dos apoiantes.