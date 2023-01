Marcha pela escola pública 'vai ser gigantesca'

"Esta manifestação vai ser um facto político no País", garante à SÁBADO Daniel Martins, do STOP, o sindicato que frisa ser "de todos os profissionais da educação" e não apenas de "todos os professores", como começou por ser quando foi criado em 2018. Neste caso, a nomenclatura conta, porque o STOP quer que as greves que está a dinamizar pelo País e a marcha deste sábado, 14, em Lisboa sejam vistas como "uma luta pela escola pública" e não apenas como protestos de professores.