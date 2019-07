"A situação está sob controlo e a evoluir favoravelmente", adiantou o chefe de Estado, que acabara de sair do Hospital de São José, em Lisboa.



Os incêndios que lavram desde a tarde de sábado no distrito de Castelo Branco e que se propagaram a Mação, distrito de Santarém, fizeram 20 feridos, um deles com gravidade.



Em declarações hoje aos jornalistas, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deu conta de oito bombeiros e 12 civis feridos na sequência dos incêndios.

O Presidente da República visitou hoje o civil ferido no incêndio de Vila de Rei que se encontra no Hospital de São José, em Lisboa, e disse à Lusa que "a situação está sob controlo".Numa declaração à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que este ferido, que se encontra em estado grave, "estava a ser submetido a exames clínicos e a ser muito bem acompanhado".