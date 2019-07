O Tribunal Constitucional decidiu, num acórdão recente que envolve o Vitória de Guimarães, que toda a prova recolhida em inspeções tributárias não pode ser usada para fins criminais. Porquê? Infringe o princípio da não autoincriminação, desrespeitando os direitos dos arguidos.

O acórdão surgiu depois de um recurso do Vitória de Guimarães, que já tinha passado pela Relação de Guimarães, indica o Jornal de Notícias. O clube foi condenado a pagar uma multa de dez mil euros por um crime de abuso de confiança fiscal na forma continuada, com base em provas obtidas através de inspeções.

Agora, o processo foi enviado para a primeira instância, que terá que reavaliar o caso excluindo as provas obtidas pelas inspeções tributárias, e condenar ou absolver os arguidos.



A Operação Marquês também recolheu provas através de inspeções tributárias, e no requerimento de abertura de instrução de Carlos Santos Silva, a advogada Paula Lourenço apoia-se no princípio da não autoincriminação.