Incêndios no centro do País fazem 20 feridos

Há 14 meios aéreos a combater o incêndio que lavra nos concelhos de Castelo Branco e Santarém. No combate às chamas, estão envolvidos 820 operacionais auxiliados por 251 meios terrestres.



Sobre as causas do fogo, Cabrita considerou haver uma "estranheza" quanto ao facto de os incêndios terem deflagrado quase ao mesmo tempo.



Os dois incêndios na Sertã que deflagraram ao mesmo tempo que o de Vila de Rei ainda empenham centenas de operacionais, apesar de estarem dominados.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, avançou que o incêndio que lavra em Vila de Rei (Castelo Branco) e Mação (Santarém) já fez 20 feridos. Oito dos feridos são bombeiros e os restantes 12 são civis. Entre os civis, encontra-se um ferido grave internado na unidade de queimados de São José.A maior parte dos feridos é por inalação de fumos, indicou Cabrita aos jornalistas. O fogo lavra desde sábado.