Marcelo tenciona ser professor na Califórnia e assistir aos Jogos Olímpicos de 2028

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou esta quinta-feira que, após deixar o cargo de Presidente da República, tenciona ser professor convidado numa universidade da Califórnia e aproveitar para assistir aos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles.
Marcelo Rebelo de Sousa planeia lecionar na Califórnia e ir aos Jogos Olímpicos de 2028José Sena Goulão/Lusa
O chefe de Estado, que falava durante um encontro do Comité Olímpico de Portugal, num restaurante em Lisboa, em que condecorou atletas medalhados, referiu que em 2028 será "um homem livre" e poderá viver a experiência dos Jogos Olímpicos de outra maneira.
"Vou ser professor convidado na Califórnia e, portanto, junta-se o útil ao agradável, que é estar lá a ensinar, convidado, no ano de 2028 e, como imaginam, é uma condição única e privilegiada para, com mais tempo, ver mais modalidades e acompanhar mais ainda os triunfos dos nossos atletas", declarou.
No seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que os Jogos Olímpicos de 2028 são "uma aposta" do Governo PSD/CDS-PP e manifestou a expectativa de que quem lhe suceder na chefia do Estado, a partir de 09 de março do próximo, assistirá a "um salto enorme na presença olímpica" de Portugal.
O chefe de Estado referiu que tem falado deste assunto com o primeiro-ministro nas reuniões semanais e apontou "o entusiasmo" de Luís Montenegro com "a aposta nos Jogos Olímpicos de 2028" como o sinal "mais forte" de que "quer durar no mínimo quatro anos".
"Uma aposta, não podemos dizer que é a primeira nem que é a única, outros governos a tiveram, para sermos justos. Mas o que é facto é que é uma aposta importante, num momento em que o país dispõe de fundos de que não dispunha no passado", acrescentou.
Segundo o Presidente da República, o executivo pretende aproveitar esses fundos para, "nas infraestruturas, nas condições proporcionadas aos atletas, no estímulo das federações essenciais, no apoio aos clubes, haver passos significativos, muito significativos para 2028".
