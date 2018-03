O chefe de Estado abordou o tema indirectamente, referindo-se a "questões de natureza legislativa que têm inquietado os arquitectos e a respectiva Ordem".



"Questões sem sentido, no entendimento do Presidente da República, que não confunde o mérito do contributo complementar de outras formações com o respeito estrito do domínio natural e justamente reservado apenas aos arquitectos", afirmou.



O projecto de lei em causa repõe a possibilidade de os engenheiros matriculados em quatro estabelecimentos de ensino superior até 1987/88 assinarem projectos de arquitectura e foi aprovado por unanimidade na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas no dia 22 de Fevereiro, aguardando votação final global em plenário.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou como "questões sem sentido" a polémica provocada pelo diploma que prevê a possibilidade de um grupo de engenheiros assinar projectos de arquitectura, que divide as respectivas ordens.Marcelo Rebelo de Sousa falou nesta polémica durante a cerimónia de entrega do Prémio Pessoa 2017 ao arquitecto Manuel Aires Mateus, na Culturgest, em Lisboa, na presença do primeiro-ministro, António Costa.