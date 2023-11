Há muito para apurar sobre as suspeitas de favorecimento no caso das gémeas luso-brasileiras, mas o caso teve parecer clínico favorável validado pelo Infarmed.

Marcelo e as gémeas do Santa Maria. Dúvidas e pistas sobre o caso

Marcelo Rebelo de Sousa meteu ou não uma cunha para que duas gémeas residentes no Brasil recebessem um tratamento que à data valia 4 milhões de euros no Hospital de Santa Maria? O Presidente da República já negou que o tivesse feito, mas o caso segue agora para uma investigação aberta pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que poderá enviar as suas conclusões para o Ministério Público. Para já, há muitas dúvidas sobre alguns passos deste processo e várias personagens-chave para o entender.