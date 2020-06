Marcelo recebeu em Belém ministro da Educação e professores do #EstudoEmCasa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , recebeu, esta sexta-feira, no Palácio de Belém o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e os diretores e professores responsáveis pelas aulas do projeto de ensino à distância #EstudoEmCasa

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República na Internet, este encontro no Palácio de Belém, em Lisboa, que aconteceu na sequência da participação do chefe de Estado no #EstudoEmCasa, contou também com a presença do secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa.

Marcelo Rebelo de Sousa participou no #EstudoEmCasa na segunda-feira, às 13h30, com uma aula sobre "as lições da pandemia" de covid-19, que foi gravada nos estúdios da RTP, em Lisboa, e transmitida em direto.

As aulas do projeto #EstudoEmCasa, uma parceria entre o Ministério da Educação e a televisão pública para a produção de conteúdos televisivos dirigidos aos alunos do 1.º ao 9.º anos de escolaridade, sem aulas presenciais neste período de pandemia de covid-19, começaram a ser transmitidas na RTP Memória no dia 20 de abril.