O que leva Portugal a estar na lista negra da UE?

São já dez os países da União Europeia que limitam ou proíbem a entrada de cidadãos provenientes de Portugal de entrarem nos seus países. A Dinamarca juntou-se esta quinta-feira a países como Áustria e a Espanha já anunciou que Portugal será exceção na reabertura de fronteiras.

Em reação, o Governo considerou que as medidas foram feitas "ao arrepio" de recomendações da União Europeia e que existem mais casos de Covid-19 em Portugal porque foram feitos mais testes, ameaçando até com o "aplicar do princípio da reciprocidade". Mas o que fez com que tenha soado o alarme nestes países e como se compara a situação epidemiológica da Covid-19 destes com a de Portugal?

No total, Portugal já confirmou mais de 38 mil casos de Covid-19, sendo o 9.º país da União Europeia com mais infetados pelo novo coronavírus. A Espanha é o país com mais casos, 292 mil, mas tem menos que o Reino Unido, que saiu da UE em janeiro de 2020.

Entre os países que já anunciaram que irão limitar ou proibir a entrada de cidadãos provenientes de Portugal estão a Dinamarca, que também tem a Suécia na sua lista negra, e a Áustria, que abriu as fronteiras a todos os países da UE, com exceção para Portugal, Espanha, Reino Unido e Suécia. Em Espanha, a reabertura de fronteiras foi antecipada para 21 de junho, exceto em relação a Portugal, que só ocorrerá a 1 de julho.

Outros países, como o Chipre, só permitem a entrada de portugueses em "casos excecionais", meadiante a aprovação do governo. Países como Lituânia, Letónia, Bulgária, Estónia e Roménia apenas permitem a entrada de cidadãos provenientes de países com menos de 15 ou 25 pessoas infetadas por cada 100 mil habitantes e a Grécia e a República Checa colocaram Portugal como país de alto risco e de nível vermelho.

De todos estes, o único que tem mais casos que Portugal é Espanha. O mesmo acontece se ajustarmos o número de casos à população: o país vizinho tem 625 casos por cada 100 mil habitantes, Portugal tem 373 e, de todos os outros países que limitaram os voos ao nosso país, a Dinamarca é o país com mais casos - tem 213.





Santos Silva referiu, no entanto, que Portugal estaria a ser prejudicado pela sua estratégia de combate à Covid-19, apontando que o país tem mais casos porque testa mais. No total, Portugal é o 8.º país da UE que mais testes à Covid-19 fez, mais de um milhão. Esse número refere que foram realizados mais de 10 mil testes por cada 100 mil portugueses - o que coloca Portugal como o 7.º país da UE que mais testes fez em relação à sua população.





Entre os países que limitaram a entrada de cidadãos provenientes de Portugal, quatro realizaram mais testes por população que Portugal: Dinamarca, Lituânia, Chipre e Espanha.

Portugal é o segundo país com mais casos da UE

No entanto, o que motiva as restrições destes países quanto à entrada de cidadãos portugueses não é a totalidade de casos, mas a atual situação de Portugal no combate à Covid-19.

Nos últimos 14 dias, Portugal foi o sétimo país da UE que confirmou mais casos: uma média de 321 por dia, acima de países como Itália ou Bélgica e apenas abaixo de Alemanha, Espanha, Suécia, França e Polónia. Destes, apenas um tem uma população sequer semelhante a Portugal - a Suécia.





Os suecos são, precisamente, o país com maior número de casos ajustados à população: foram mais de 10 por cada 100 mil habitantes nas últimas duas semanas, com uma média de mais de mil novos infetados por dia.

Portugal é segundo nesta lista, com 3,1 casos por cada 100 mil habitantes, e é preciso recuar muito para encontrar um terceiro país: todos os outros apresentam menos de 1,1 casos por cada 100 mil pessoas. O Reino Unido, que já não pertence à UE, regista 2 casos por cada 100 mil pessoas nos últimos 14 dias.













Costa: "Países com metade dos testes de Portugal não se podem comparar connosco"

Esta sexta-feira, o primeiro-ministro abordou as restrições por parte de países da União Europeia a viajantes provenientes de Portugal, devido à Covid-19, referindo que é necessário comparar dados em termos internacionais relativamente aos casos confirmados, testes realizados e à capacidade de resposta do sistema de saúde.

António Costa referiu então que, dos países que lançaram limitações ou proibições, apenas Chipre, Estónia e Letónia estão em melhores condições que Portugal.

"Por exemplo, a Áustria e a República Checa tem um numero de testes de tal forma inferior a Portugal que os dados deles não são verdadeiramente comparáveis com os dados de Portugal", afirmou, acrescentando que Dinamarca e Lituânia têm uma taxa de letalidade muitíssimo superior à portuguesa.

"Finalmente, a Bulgária, a Grécia e a Polónia, que têm não só muito menos testes como a taxa de mortalidade superior à portuguesa. Portanto não basta olhar para o número de casos que existem. O que acho que é absolutamente decisivo é que tenhamos todos critérios objetivos. E não vamos deixar e fazer o que é preciso em termos de saúde pública".

(Nota: os dados são referentes aos números conhecidos até esta quinta-feira, dia 19. Portugal confirmou 375 novos casos nas últimas 24 horas, 284 deles em Lisboa e Vale do Tejo.)