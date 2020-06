O Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou um ofício à Procuradoria-Geral da República (PGR) para dar conhecimento ao Ministério Público "de afirmações de um pretenso conhecimento de factos que indiciam práticas que configuram crimes públicos" na audição a Ana Loureiro, a dona de um bordel do Campo Grande que pede a legalização do lenocínio e a regulamentação da prostituição.Ana Loureiro foi à Primeira Comissão explicar os motivos que a levaram a ser a primeira subscritora de uma petição para tornar legais casas de prostituição como aquela que gere no Campo Grande. Mas acabou por descrever as alegadas práticas sexuais de um suposto cliente juiz, ao mesmo tempo que falava abertamente sobre a atividade que pratica enquanto proxeneta e que à luz da lei é um crime."Éramos irresponsáveis se não tivéssemos transmitido ao MP aquilo que aconteceu com a documentação comprovativa", diz ào vice-presidente da Primeira Comissão e deputado do PS José Magalhães, que fala num "momento inusitado" para descrever o que aconteceu na audição que teve lugar a 4 de junho."O que aconteceu foi uma auto-incriminação e uma acusação largamente difamatória feita perante uma estrutura pública e transmitida no canal Parlamento", sustenta José Magalhães, explicando que perante isso a Assembleia da República entendeu ser seu dever enviar o vídeo da audição à PGR.Já quase no final da audição e num momento em que respondia a uma ronda de perguntas dos deputados, Ana Loureiro descreveu as supostas práticas de um juiz, que não identificou, dando-as como o exemplo de situações com que as prostitutas se deparam na casa que gere e que neste momento não se sentirão à vontade para denunciar por estarem a praticar um ilícito."Há juízes que vão a estas casas", afirmou a dona de um bordel, garantindo que um deles usa os serviços de uma das acompanhantes que trabalha consigo enquanto interroga testemunhas menores."Há um juiz em Portugal, que é o único juiz que faz vídeoconferência com menores em Portugal e que mete o telemóvel assim [gesto com as mãos para explicar que o telefone fica na horizontal]... ‘Ainda não comeces’… Para um ato sexual de sexo oral. ‘Ainda não comeces, que ele ainda não está a falar’. Assim que a criança começa a falar ele pede para lhe fazer sexo oral até ao fim do julgamento. Eu pergunto a todos os deputados: o que é que vai na cabeça deste juiz? E nós? Podemos denunciar? Não, não podemos. Sabe porquê? Porque acima deste juiz existe o Conselho Superior da Magistratura", disse Ana Loureiro, num discurso algo confuso com alusões a alegadas práticas criminosas também no Governo."Queremos uma legalizar (...) para que possamos denunciar situações de pedofilia, que possamos denunciar situações que vêm do próprio Governo, que abusa de menores... e que neste momento o acesso nos é vedado", afirmou."Essa história não bate certo", aponta José Magalhães sobre o alegado cliente juiz, notando que nenhum magistrado recolhe depoimentos de testemunhas por videochamada fora do tribunal.Para o vice-presidente da Primeira Comissão as declarações são tanto mais graves quando não se dirigem a ninguém em especial. "Fica a suspeição que pode ser qualquer um", refere o deputado.Ana Loureiro, que dirige um bordel no Campo Grande, apresenta-se como "empresária do sexo" e "ex-acompanhante" e apresentou um abaixo-assinado que será debatido e votado na Assembleia da República e que pede a legalização do lenocínio, a proibição da prostituição de menores de 21 anos e de cidadãos estrageiros não legalizados e a realização de exames médicos periódicos a todos os trabalhadores do sexo, reclamando descontos para a Segurança Social e apoios para quem se prostitui.Recorde-se que em Portugal não é crime prostituir-se nem recorrer à prostituição. O crime que está previsto e é punido com até oito anos de cadeia é a promoção da prostituição, ou seja, o lenocínio.