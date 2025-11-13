Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte dos dois idosos

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte dos dois idosos em Fernão Ferro, na sequência do mau tempo que esta quinta-feira tem assolado o país. Numa nota publicada no site da Presidência o Chefe de Estado deixou uma mensagem de condolências à família, aludindo, por outro lado, a precariedade em que vivem alguns "setores mais idosos da população".



Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de idosos Lusa

"O Presidente da República manifesta a sua solidariedade aos familiares das duas vítimas da tempestade desta noite no Seixal e não pode deixar de sublinhar que a tragédia natural depara infelizmente tantas vezes com a precariedade da vida e da habitação de setores mais idosos ou mais pobres da população", pode ler-se.

Recorde-se que o casal, ambos de 88 anos, foi encontrado esta manhã, depois de a habitação em que residiam ter inundado durante a noite, sem que conseguissem sair.