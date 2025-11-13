Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte dos dois idosos

Isabel Dantas 14:57
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Numa nota partilhada pela Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte dos dois idosos em Fernão Ferro, na sequência do o país. Numa nota publicada no site da Presidência o Chefe de Estado deixou uma mensagem de condolências à família, aludindo, por outro lado, a precariedade em que vivem alguns "setores mais idosos da população". 

Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de idosos
Marcelo Rebelo de Sousa reage à morte de idosos Lusa

"O Presidente da República manifesta a sua solidariedade aos familiares das duas vítimas da tempestade desta noite no Seixal e não pode deixar de sublinhar que a tragédia natural depara infelizmente tantas vezes com a precariedade da vida e da habitação de setores mais idosos ou mais pobres da população", pode ler-se.

Recorde-se que o casal, ambos de 88 anos, , depois de a habitação em que residiam ter inundado durante a noite, sem que conseguissem sair.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Inundações Morte Marcelo Rebelo de Sousa
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Menu shortcuts

Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte dos dois idosos