Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Edição de 11 a 17 de novembro

Dois idosos, de 88 anos, morreram na manhã desta quinta-feira dentro de casa, em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que se faz sentir no País.

Segundo apurou o CM, a zona onde dormiam alagou e as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar.

Os cadáveres já foram localizados. Neste momento, bombeiros e GNR estão no local.