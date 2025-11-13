Casal de idosos morre em casa inundada devido ao mau tempo em Fernão Ferro

Sábado – Pense por si

Zona onde dormiam alagou e as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar.

Dois idosos, de 88 anos, morreram na manhã desta quinta-feira dentro de casa, em Fernão Ferro, Seixal, na sequência do mau tempo que se faz sentir no País.

A carregar o vídeo ...
Dois idosos morrem em casa inundada em Fernão Ferro

Segundo apurou o CM, a zona onde dormiam alagou e as vítimas ficaram encurraladas e não conseguiram escapar.

Os cadáveres já foram localizados. Neste momento, bombeiros e GNR estão no local.

