Luís Filipe Menezes condenado a pagar indemnização por difamar Eduardo Vítor Rodrigues

Lusa 15:27
Atual e ex-presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia estão desavindos.

O atual presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes, foi esta quinta-feira condenado por difamação agravada e a pagar uma indemnização de 2.500 euros ao ex-autarca Eduardo Vítor Rodrigues.

Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia
Acresce a este valor mais 1.500 euros de taxas de multa criminal.

