Testemunhas apontam responsabilidades à Comissão em que Rita Amaral Cabral tinha funções. Presidente da República diz ser "totalmente alheio".

Numa altura em que avançam os inquéritos do caso Universo GES a estratégia das defesas vai-se adaptando e parece apontar agora a novos alvos. A Comissão de Partes Relacionadas, que devia ter imposto a separação efetiva entre o grupo de empresas da família Espírito Santos e o BES, tem vindo a ser visada no inquérito.



A namorada do Presidente da República, Rita Amaral Cabral, integrava a comissão. Marcelo Rebelo de Sousa diz ao Correio da Manhã ser "totalmente alheio" ao caso em investigação.



Segundo o Sol, várias testemunhas têm referido as falhas no papel da Comissão de Partes Relacionadas aliviando as responsabilidades que caem sobre os administradores do banco e do grupo, sobretudo Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo. Cabia a essa comissão fazer cumprir a separação – o chamado ‘ring-fencing’ – entre BES e GES determinado pelo Banco de Portugal de forma a evitar o contágio do grupo ao banco.



