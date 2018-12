Capa n.º 763

O registo de liberdade total de opinião dado por Marcelo Rebelo de Sousa aos seus colaboradores nem sempre existiu com outros Presidentes. E o Presidente tem consciência disso.Explica à SÁBADO: "Isso reflecte a minha própria maneira de ser, eu pessoalizo muito o contacto exterior e a figura da Presidência da República desapareceu, o que há é o Presidente. O papel dos assessores e consultores não é de substituição, nem de canais paralelos." Essa centralidade do Presidente permite-lhe dar margem a quem com ele colabora para, por exemplo, estar presente em espaços de debate e opinião política, militar em partidos ou ser autarca: não há risco de as posições que assumem serem confundidas com algum sinal de fumo de Belém.