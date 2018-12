Funcionários do IAPMEI são suspeitos de pedir dinheiro para dar luz verde a projectos.

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e a Polícia Judiciária estão a investigar oito funcionários do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação – suspeitos de exigir subornos em troca da aprovação de fundos comunitários para empresas.



O inquérito surgiu na sequência de uma denúncia apresentada por António Cabrita, gerente da consultora Gorin, que relata várias situações ilegais. Nenhum arguido foi constituído até ao momento, sabe o Correio da Manhã.



Na denúncia, enviada no ano passado e a que o CM teve acesso, António Cabrita refere que, em 2016, um funcionário lhe pediu dinheiro para desbloquear um problema.



Saiba tudo na edição deste domingo do Correio da Manhã.