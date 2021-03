Marcelo: 'Queremos um desconfinamento bem-sucedido', mas 'há ainda moderação a manter'

O Presidente da República falou ao país para apelar a uma Páscoa sensata para manter a pandemia controlada.







Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda da vacinação e que é preciso vacinar "mais depressa" na mensagem que dirigiu esta quinta-feira ao país. "Portugueses: vacinar, testar e rastrear são essenciais, mas não basta é preciso sensatez", referiu.Marcelo elogiou ainda os bons resultados do confinamento e fundamental para um "desconfinamento sensato e bem-sucedido". "Quano mais depressa as restrições possam vir a ser levantadas, mais depressa chega ao fim do estado de emergência. Estamos mais perto do que nunca mais ainda não chegamos à meta: o outono"."Há ainda moderação a manter", sublinhou o Presidente. Para que seja possível "reconstruir tudo aquilo que a pandemia destruiu".Foi hoje prolongado mais um estado de emergência que vai vigorar de 1 a 15 de abril, numa altura em que o país começa a desconfinar "a conta-gotas" como definiu o primeiro-ministro António Costa.