Farmacêuticos acusam enfermeiros de 'corporativismo' na vacinação contra a covid-19

A Ordem dos Farmacêuticos frisa que tanto o Governo como a própria equipa de coordenação do plano de vacinação "admitiram publicamente o recurso e participação dos farmacêuticos comunitários na campanha de vacinação em curso" à covid-19, manifestando a "total disponibilidade" dos farmacêuticos "para apoiar as autoridades de saúde neste esforço nacional de mitigação do impacto da pandemia de covid-19, seja através da vacinação, da testagem em massa ou em várias outras atividades que asseguram a continuidade dos cuidados e das atividades assistenciais aos portugueses".



Num esclarecimento enviado à SÁBADO, a Ordem relembra que os farmacêuticos têm uma competência "inquestionável" para administrar vacinas e medicamentos injetáveis, recusando as declarações proferidas pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) que afirmou que "não é opção o plano de vacinação ser alargado às farmácias (...) seja pela possibilidade de efeitos adversos, mas principalmente pelos registos obrigatórios, deve acontecer com as medidas de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde", em declarações à TVI24.



A Ordem que representa os profissionais de farmácias lembra que a capacidade dos enfermeiros em vacinarem "está legalmente prevista em vários diplomas legais e é certificada pela OF por períodos de cinco anos, mediante frequência, com aprovação, de formações reconhecidas pela OF nas áreas da administração de vacinas, medicamentos injetáveis e suporte básico de vida".