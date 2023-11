Marcelo, o desdramatizador implacável

O que poderia fazer o Presidente da República quando o primeiro-ministro que tem o cargo há oito anos, e uma maioria absoluta na mão, se demite subitamente no meio de um escândalo judicial? As escolhas não abundavam e Marcelo Rebelo de Sousa não inventou no conteúdo: vai voltar a dar a palavra ao eleitorado, daqui a cinco longos meses, preservando, de caminho, a aprovação do Orçamento do Estado para 2024. O mais interessante no discurso foi o tom muito desdramatizador que usou num momento de choque político inédito.