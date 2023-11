Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do PS

Pedro Nuno Santos vai candidatar-se à liderança do Partido Socialista (PS), avançou esta quinta-feira a RTP. Um conjunto de atuais e antigos dirigentes socialistas assinaram um documento de apoio ao ex-ministro das Infraestruturas, cuja divulgação deverá ter lugar nos próximos dias.







A investigação sobre os projetos de lítio e hidrogénio verde levaram na terça-feira ao pedido de demissão de António Costa, após o Ministério Público revelar que o primeiro-ministro é alvo de uma investigação autónoma do Supremo Tribunal de Justiça.

Simultaneamente, José Luís Carneiro tem mantido contactos com autarcas do partido e prepara uma candidatura para agregar "as forças moderadas e sensatas" dentro do PS, uma postura que tem sido entendida como forma de mobilizar a alternativa interna a Pedro Nuno Santos. Esta quinta-feira, o ministro da Administração Interna afirmou que ainda não tomou qualquer decisão, adiantando que tem recebido apoios de militantes e cidadãos independentes.