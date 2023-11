O Conselho de Estado acabou com um empate. Mas só porque Lídia Jorge saiu antes do fim da reunião.

Quando Marcelo Rebelo de Sousa falou ao país para anunciar a dissolução do Parlamento fez questão de revelar que o Conselho de Estado tinha acabado com um empate. Mas o desfecho esteve quase para ser outro: e com maioria contra a dissolução do Parlamento.