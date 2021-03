Marcelo já propôs renovação do estado de emergência até 15 de abril

O Presidente da República já enviou para a Assembleia da República o decreto que renova o estado de emergência por mais 15 dias, até 15 de abril. Esta 14.ª proposta será debatida e votada na quinta-feira no Parlamento, tendo aprovação prevista graças aos votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP e PAN.





O decreto é semelhante ao que vigora atualmente - até 31 de março - com apenas ligeiros ajustes.Uma das alterações previstas por Marcelo Rebelo de Sousa é a inclusão na limitação dos preços praticados de uma referência expressa aos testes de deteção do coronavírus. No projeto do decreto, é referido que "podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de determinados produtos ou materiais, designadamente testes ao SARS-Cov-2 e outro material médico-sanitário".Esta preocupação tinha sido transmitida por André Silva, do PAN, tendo defendido uma efetiva capacidade de testagem (testes rápidos) nas farmácias, "idealmente gratuitos", e a necessidade de uma intervenção de Marcelo "no sentido de introduzir no decreto presidencial [de renovação do estado de emergência] algo que balize e regulamente aquilo que possam ser situações de açambarcamento ou especulação de preços de auto-testes".Adicionalmente, no que toca ao tratamento dos dados pessoais, é acrescentada uma alínea sobre a "possibilidade de tratamento de dados pessoais, na medida do estritamente indispensávelpara a concretização de contactos para vacinação, entre os serviços de saúde e os serviços municipais ou das freguesias".Mais uma vez, Marcelo Rebelo de Sousa volta a incluir a possibilidade de limitar o ruído nos prédios de habitação para não prejudicar quem se encontra em teletrabalho. Esta medida consta dos últimos decretos presidenciais para a renovação do estado de emergência, mas, até ao momento, o Governo não adotou qualquer iniciativa nesse sentido.