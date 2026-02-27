Marcelo encontra-se hoje com Costa em Bruxelas na despedida das instituições europeias

A visita realiza-se a menos de duas semanas de Marcelo Rebelo de Sousa cessar funções, em 09 de março, e inclui encontros com os presidentes das três principais instituições europeias.

O Presidente da República encontra-se esta sexta-feira em Bruxelas com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, numa despedida das instituições europeias que deverá ditar o último encontro de alto nível entre a dupla que marcou a política nacional.



Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, enquanto este era primeiro-ministro Tiago Petinga/Lusa

A visita realiza-se a menos de duas semanas de Marcelo Rebelo de Sousa cessar funções, em 09 de março, e inclui encontros com os presidentes das três principais instituições europeias: Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu.

Por volta das 10:55 (09:55 de Lisboa), Marcelo Rebelo de Sousa será recebido no Parlamento Europeu pela presidente da instituição, Roberta Metsola, antes de seguir, às 12:00 (11:00 de Lisboa), para o edifício da Comissão Europeia, onde terá um encontro com Ursula von der Leyen.

O ponto alto desta visita será, contudo, um encontro com António Costa no Conselho Europeu, às 13:00 (12:00 de Lisboa), onde, após uma breve visita ao edifício, prestarão declarações aos jornalistas, antes de almoçarem juntos.

Este encontro reveste-se de particular simbolismo, tendo em conta que deverá ser o último, ao mais alto nível, entre os dois principais protagonistas da política portuguesa na última década.

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa tiveram oito anos de coabitação (2016-2024), a segunda mais longa na história da democracia portuguesa, após a de Mário Soares e Cavaco Silva (1986-1995).

Na última vez que esteve no Palácio de Belém enquanto primeiro-ministro, em dezembro de 2023, António Costa considerou que os oito anos de coabitação com Marcelo foram "dos melhores períodos de convivência entre Governo e Presidência" na história da democracia portuguesa.

"Duvido que tenha havido tantos períodos de tanta boa convivência entre órgãos de soberania, o que não quer dizer coincidência de pontos de vista, sobretudo quando somos de famílias políticas diversas", afirmou António Costa na altura.

Marcelo Rebelo de Sousa também recordou o período de convivência com António Costa como uma experiência "muito positiva" e, "comparado com o que vinha por aí, uma felicidade".

"Dizia muitas vezes a um governante com o qual partilhei quase oito anos e meio de experiência inesquecível: um dia reconhecerá que éramos felizes e não sabíamos", recordou o Presidente da República em dezembro de 2024.

Após o almoço com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa organiza, às 15:30 (14:30 de Lisboa), uma receção na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia para os funcionários portugueses nas instituições europeias e representantes das missões diplomáticas em Bruxelas.

O Presidente da República discursará nessa receção, assim como a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e o representante permanente de Portugal junto da UE, Pedro Costa Pereira.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou as instituições europeias em Bruxelas em março de 2017, ocasião em que também foi recebido pelos reis da Bélgica. Em outubro de 2023, esteve na Bélgica em visita de Estado, depois de ter recebido os reis Philippe e Mathilde em Portugal em 2018.

Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.