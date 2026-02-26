Sábado – Pense por si

Álvaro Rocha
Álvaro Rocha Professor Universitário
26 de fevereiro de 2026 às 17:51

Balão do Ministro da Agricultura perto de estourar

Desde que tomou posse, o ministro tem acumulado episódios que revelam uma dificuldade recorrente em separar convicção pessoal de responsabilidade institucional. O exemplo mais mediático terá sido a afirmação de que “a longevidade é maior onde se bebe tinto verde”.

A política vive de perceções. E, muitas vezes, não é uma grande decisão estrutural que fragiliza um governante, mas a soma de pequenas (ou nem tão pequenas) polémicas que vão enchendo um balão até ao limite. No caso do Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, esse balão parece estar perigosamente perto de rebentar.

Desde que tomou posse, o ministro tem acumulado episódios que revelam uma dificuldade recorrente em separar convicção pessoal de responsabilidade institucional. O exemplo mais mediático terá sido a afirmação de que “a longevidade é maior onde se bebe tinto verde”, associando a esperança média de vida à região demarcada dos Vinhos Verdes e defendendo o consumo moderado como possível explicação.

A frase poderia ter permanecido no domínio da metáfora popular, não fosse o cargo que ocupa. Num país que enfrenta problemas sérios de consumo excessivo de álcool, ouvir um membro do Governo estabelecer uma ligação entre longevidade e vinho (ainda que com a ressalva da moderação) é, no mínimo, imprudente. Médicos e nutricionistas reagiram prontamente, recordando que o álcool é fator de risco para múltiplas doenças e que a mensagem pública deve ser inequívoca, sobretudo quando parte de um governante. A discussão deixou de ser sobre vinho verde; passou a ser sobre responsabilidade política e rigor científico.

Mas não ficou por aqui.

Noutra frente, o ministro envolveu-se numa troca de acusações com dirigentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a quem chamou “mentirosos”, “cobardes” e “radicais”. As declarações surgiram na sequência de queixas de funcionários que criticaram o tom e a pressão exercida pelo governante em reuniões de trabalho para desrespeitarem a lei. Independentemente das divergências técnicas ou estratégicas, a forma conta. Num Estado de direito, a autoridade constrói-se pela liderança e pela capacidade de diálogo, não pela desqualificação pública dos quadros da administração e da lei.

Mais recentemente, surgiu a polémica com a Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa. Em direto, a autarca acusou o ministro de ter ido à cidade para se expor mediaticamente em vez de dialogar com os responsáveis locais sobre os problemas concretos da região. O episódio expôs uma fratura política e institucional que dificilmente beneficia o setor agrícola, que precisa de coordenação entre Governo e autarquias, não de confrontos televisivos.

Como se não bastasse, a revista Sábado noticiou que o ministro, apesar de possuir duas casas em Lisboa, estará a receber subsídio de alojamento para exercer funções governativas. Num contexto de crise habitacional sem precedentes, em que milhares de portugueses enfrentam dificuldades no acesso à habitação, este tipo de situação (mesmo que juridicamente enquadrável) tem um impacto político significativo. A política não se mede apenas pela legalidade dos atos, mas também pela perceção de equidade e coerência ética.

A isto acrescem interrogações públicas sobre o seu património imobiliário e dos seus descendentes, que inclui imóveis em diferentes zonas do país. Ter património não é ilegal, nem investir em imobiliário constitui, por si, qualquer irregularidade. Contudo, num tempo de escrutínio intenso sobre titulares de cargos públicos, a transparência torna-se essencial para evitar suspeitas e preservar a confiança institucional. Quando os rendimentos de funções políticas são conhecidos e comparáveis, é natural que parte da opinião pública procure compreender a evolução patrimonial dos seus governantes. A não ser que estejamos perante mais um caso Sócrates, cuja mãe “era rica”.

O problema de José Manuel Fernandes não é um episódio isolado. É a sucessão. É o padrão. É a sensação de que, em vez de consolidar autoridade através da serenidade, da consistência, da prudência comunicacional e de um padrão de património consentâneo com as funções que desempenhou, opta frequentemente pelo confronto, pela frase infeliz ou pela gestão política de risco.

Num ministério tão sensível como o da Agricultura e Pescas – num tempo de transição climática, tensões no mundo rural, desafios na gestão florestal e exigências europeias crescentes – o país precisa de estabilidade, credibilidade e capacidade de diálogo. Precisa de pontes, não de trincheiras. E precisa de transparência.

O balão do ministro ainda não rebentou. Mas está cheio. E, na política, como na vida, quando a pressão se acumula e a perceção pública se deteriora, basta um pequeno alfinete para provocar um estrondo que ninguém consegue controlar.

Mais crónicas do autor
23 de fevereiro de 2026 às 11:32

A “roubalheira” da Uber Eats

Se a comida não chega, o cliente tem de provar que estava em casa. Se o estafeta declara que ligou, o sistema regista essa versão como válida. A presunção parece funcionar sempre contra quem paga.

21 de fevereiro de 2026 às 08:00

China será a primeira economia do mundo

Durante décadas, prevaleceu no Ocidente a narrativa de que a China fabricava enquanto a Europa e os Estados Unidos inventavam. Essa distinção deixou de corresponder à realidade.

13 de fevereiro de 2026 às 16:25

A podridão dos concursos de recrutamento na Administração Pública

Quando vozes de diferentes quadrantes (académicos, antigos governantes, cidadãos comuns) convergem no diagnóstico, talvez seja tempo de deixar de fingir surpresa.

09 de fevereiro de 2026 às 07:00

Europa deve adotar a estratégia da China face aos Estados Unidos

Num contexto em que Washington não hesita em utilizar tarifas e instrumentos económicos para defender os seus interesses, Bruxelas não pode ignorar a assimetria existente no domínio digital.

Mostrar mais crónicas
