Balão do Ministro da Agricultura perto de estourar

A política vive de perceções. E, muitas vezes, não é uma grande decisão estrutural que fragiliza um governante, mas a soma de pequenas (ou nem tão pequenas) polémicas que vão enchendo um balão até ao limite. No caso do Ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, esse balão parece estar perigosamente perto de rebentar.

Desde que tomou posse, o ministro tem acumulado episódios que revelam uma dificuldade recorrente em separar convicção pessoal de responsabilidade institucional. O exemplo mais mediático terá sido a afirmação de que “a longevidade é maior onde se bebe tinto verde”, associando a esperança média de vida à região demarcada dos Vinhos Verdes e defendendo o consumo moderado como possível explicação.

A frase poderia ter permanecido no domínio da metáfora popular, não fosse o cargo que ocupa. Num país que enfrenta problemas sérios de consumo excessivo de álcool, ouvir um membro do Governo estabelecer uma ligação entre longevidade e vinho (ainda que com a ressalva da moderação) é, no mínimo, imprudente. Médicos e nutricionistas reagiram prontamente, recordando que o álcool é fator de risco para múltiplas doenças e que a mensagem pública deve ser inequívoca, sobretudo quando parte de um governante. A discussão deixou de ser sobre vinho verde; passou a ser sobre responsabilidade política e rigor científico.

Mas não ficou por aqui.

Noutra frente, o ministro envolveu-se numa troca de acusações com dirigentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a quem chamou “mentirosos”, “cobardes” e “radicais”. As declarações surgiram na sequência de queixas de funcionários que criticaram o tom e a pressão exercida pelo governante em reuniões de trabalho para desrespeitarem a lei. Independentemente das divergências técnicas ou estratégicas, a forma conta. Num Estado de direito, a autoridade constrói-se pela liderança e pela capacidade de diálogo, não pela desqualificação pública dos quadros da administração e da lei.

Mais recentemente, surgiu a polémica com a Presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa. Em direto, a autarca acusou o ministro de ter ido à cidade para se expor mediaticamente em vez de dialogar com os responsáveis locais sobre os problemas concretos da região. O episódio expôs uma fratura política e institucional que dificilmente beneficia o setor agrícola, que precisa de coordenação entre Governo e autarquias, não de confrontos televisivos.

Como se não bastasse, a revista Sábado noticiou que o ministro, apesar de possuir duas casas em Lisboa, estará a receber subsídio de alojamento para exercer funções governativas. Num contexto de crise habitacional sem precedentes, em que milhares de portugueses enfrentam dificuldades no acesso à habitação, este tipo de situação (mesmo que juridicamente enquadrável) tem um impacto político significativo. A política não se mede apenas pela legalidade dos atos, mas também pela perceção de equidade e coerência ética.

A isto acrescem interrogações públicas sobre o seu património imobiliário e dos seus descendentes, que inclui imóveis em diferentes zonas do país. Ter património não é ilegal, nem investir em imobiliário constitui, por si, qualquer irregularidade. Contudo, num tempo de escrutínio intenso sobre titulares de cargos públicos, a transparência torna-se essencial para evitar suspeitas e preservar a confiança institucional. Quando os rendimentos de funções políticas são conhecidos e comparáveis, é natural que parte da opinião pública procure compreender a evolução patrimonial dos seus governantes. A não ser que estejamos perante mais um caso Sócrates, cuja mãe “era rica”.

O problema de José Manuel Fernandes não é um episódio isolado. É a sucessão. É o padrão. É a sensação de que, em vez de consolidar autoridade através da serenidade, da consistência, da prudência comunicacional e de um padrão de património consentâneo com as funções que desempenhou, opta frequentemente pelo confronto, pela frase infeliz ou pela gestão política de risco.

Num ministério tão sensível como o da Agricultura e Pescas – num tempo de transição climática, tensões no mundo rural, desafios na gestão florestal e exigências europeias crescentes – o país precisa de estabilidade, credibilidade e capacidade de diálogo. Precisa de pontes, não de trincheiras. E precisa de transparência.

O balão do ministro ainda não rebentou. Mas está cheio. E, na política, como na vida, quando a pressão se acumula e a perceção pública se deteriora, basta um pequeno alfinete para provocar um estrondo que ninguém consegue controlar.