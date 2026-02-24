Sábado – Pense por si

Portugal

Foi Marcelo Rebelo de Sousa quem sondou Luís Neves para MAI. Os bastidores da escolha

Alexandre R. Malhado , Eduardo Dâmaso 07:00

Presidente da República já tinha lançado desafio na cerimónia de aniversário da PJ, em outubro. Sucessão na PJ será "prata da casa".

Dia 21 de outubro de 2025, sessão solene das comemorações do 80º aniversário da Polícia Judiciária (PJ) no edifício-sede, na rua Gomes Freire, em Lisboa. No plano de festas, estava previsto um filme institucional, discursos da direção da PJ, da ministra da Justiça, do Presidente da República e, por fim, um Porto de Honra. Nesse beberete, ouviu-se num dos grupos de conversa Marcelo Rebelo de Sousa a perguntar a Luís Neves, diretor nacional da PJ na altura, quanto tempo faltava para terminar a comissão de serviço. O líder da polícia de investigação criminal respondeu “um ano e meio” - depois, ia dedicar-se à pesca de mar alto, seu hobby. “Nem pensar”, terá dito Marcelo, segundo relatou um dos presentes à SÁBADO, acrescentando que ele seria um excelente ministro da Administração Interna.

