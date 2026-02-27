Sábado – Pense por si

Portugal

Posse de Seguro com dois dias de programa alargado a Arganil, Guimarães e Porto

Do programa fazem parte a abertura dos jardins do Palácio de Belém à população ou uma passagem pela aldeia de Mourísia, em Arganil.

A posse de António José Seguro como Presidente da República vai ter dois dias de programa, alargado a Arganil, Guimarães e ao Porto, com iniciativas que refletem prioridades e desígnios do seu mandato.

António José Seguro foi eleito Presidente da República Lusa

Segundo uma nota enviada à agência Lusa pela assessoria de comunicação do Presidente eleito, depois da posse formal perante a Assembleia da República, na manhã de 9 de março, António José Seguro irá abrir os jardins do Palácio de Belém à população e terá um encontro com jovens numa universidade em Lisboa.

No dia 10 de março, o novo chefe de Estado irá prosseguir o programa noutras regiões de Portugal, com passagem pela aldeia de Mourísia, no concelho de Arganil, distrito de Coimbra, que esteve cercada por chamas em 2025, e por Guimarães, no distrito de Braga.

O programa termina nesse dia com um concerto musical na cidade do Porto, onde o Presidente da República será recebido na Câmara Municipal, indica a mesma nota.

António José Seguro visitou Mourísia no verão passado e na altura falou dessa visita na CNN Portugal, referindo como ficou impressionado ao ver uma bandeira nacional junto a uma placa queimada, e afirmou que "as pessoas do interior merecem tanta dignidade como as pessoas do litoral".

O Presidente da República eleito quis inovar e alagar o seu programa de posse a outras regiões, incluindo o interior e a cidade de Guimarães, que é Capital Verde Europeia em 2026, e abranger as gerações mais novas para discutir o futuro do país.

Desta forma, pretende valorizar a juventude, alertar para a importância da sustentabilidade e do combate às alterações climáticas e defender a qualidade de vida em todo o território nacional.

Nos termos da Constituição, o Presidente eleito toma posse perante o parlamento prestando a seguinte declaração de compromisso: "Juro por minha honra desempenhar fielmente as funções em que fico investido e defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa".

Após a leitura e assinatura do auto de posse, discursa o presidente da Assembleia da República, seguindo-se a primeira intervenção do novo Presidente da República.

Habitualmente, o programa da posse dos chefes de Estado passa também pelo Mosteiro dos Jerónimos, para a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Camões, e inclui uma receção no Palácio Nacional da Ajuda.

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, foi na segunda volta das eleições presidenciais, em 8 de fevereiro, em que obteve cerca de 67% dos votos expressos, contra André Ventura, presidente do Chega.

