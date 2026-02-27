Sábado – Pense por si

"O País precisa de mais pessoas como ela": ex-colegas de governo defendem Ana Abrunhosa

Luana Augusto
Luana Augusto 07:00
Autarca recolheu amplos elogios pela gestão das cheias em Coimbra, mas enfrenta agora críticas na sequência de uma discussão acesa com o ministro da Agricultura.

"Determinada" e "intensa". É assim que o ex-ministro da Educação pelo PS João Costa começa por definir, em declarações à SÁBADO, Ana Abrunhosa, que entre 2019 e 2024 desempenhou funções como ministra da Coesão Territorial, e que agora, enquanto presidente da Câmara Municipal de Coimbra, recolheu vários elogios pela forma como geriu as cheias. "É uma pessoa que não desiste e que tem de levar a sua avante", reforçou.

Ana Abrunhosa recebe elogios pela gestão das cheias em Coimbra
Ana Abrunhosa recebe elogios pela gestão das cheias em Coimbra PAULO NOVAIS/LUSA

Ana Abrunhosa, que foi destaque nas últimas semanas pela forma como geriu as consequências do mau tempo em Coimbra - nomeadamente pela sua transparência na comunicação ao alertar para a -, recolheu vários elogios incluindo por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que garantiu que, em época de tempestade, a autarca "esteve sempre tesa" e comunicou "como praticamente ninguém".

A atuação da antiga ministra valeu também uma salva de palmas da parte de vários comentadores, mas não só. Também o ex-ministro da Saúde  do PS Manuel Pizarro destacou em declarações à SÁBADO o seu empenho. "Tenho a melhor ideia dela. É dedicadíssima, empenhada, voluntariosa e é uma pessoa muito competente. O País precisa de mais pessoas como ela."

Manuel Pizarro recordou ainda o mandato de Ana Abrunhosa, que terminou em 2024, ao dizer que "foi uma excelente ministra". "Ela era uma pessoa com muita vontade em ajudar a resolver problemas. Lembro-me até que sempre que lhe telefonava com um problema ela tentava ajudar a resolver. Os acessos ao Hospital de Évora, por exemplo, passava por decisões [que tinha de ser ela a tomar] e ela até chegou a ir lá comigo."

João Costa diz ter trabalhado "bem" e "sem dramas" com Ana Abrunhosa, apesar de haver "sempre tensões entre pastas", mas Manuel Pizarro recorda Ana Abrunhosa como alguém "muito exigente", o que "me agrada", sublinhou. A autarca teve, contudo, recentemente, uma discussão bastante acesa, em frente aos jornalistas, com o atual ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes. "Vem fazer uma conferência de imprensa ou ouvir os autarcas?", questionou Ana Abrunhosa. "É que se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora".

'Se vem fazer conferência de imprensa, vamos embora': O momento em que autarca de Coimbra confronta ministro da Agricultura

A autarca que até então recolhia elogios pela forma como se dedicou à questão das tempestades, acabou por sofrer um revés nalguma opinião pública. Nas redes sociais encontram-se várias críticas à forma como Ana Abrunhosa se dirigiu ao ministro: "O que Ana Abrunhosa fez foi uma peixeirada", salientou  do X. A estas críticas juntaram-se tantas outras onde acusavam a autarca de querer apenas "". 

Quem não partilhou da mesma opinião foi Manuel Pizarro. "O ministro da Agricultura não foi cuidadoso. Já fiz dezenas de visitas oficiais e nunca me ocorreu falar com os jornalistas antes, mas também pode ter sido apanhado pelos jornalistas a sair do carro, por exemplo, e não ter ponderado bem". Apesar de considerar que Ana Abrunhosa "tem razão", ressalva que ambos "acabaram por sair bem" deste enredo.

