"O País precisa de mais pessoas como ela": ex-colegas de governo defendem Ana Abrunhosa

Autarca recolheu amplos elogios pela gestão das cheias em Coimbra, mas enfrenta agora críticas na sequência de uma discussão acesa com o ministro da Agricultura.

"Determinada" e "intensa". É assim que o ex-ministro da Educação pelo PS João Costa começa por definir, em declarações à SÁBADO, Ana Abrunhosa, que entre 2019 e 2024 desempenhou funções como ministra da Coesão Territorial, e que agora, enquanto presidente da Câmara Municipal de Coimbra, recolheu vários elogios pela forma como geriu as cheias. "É uma pessoa que não desiste e que tem de levar a sua avante", reforçou.



Ana Abrunhosa recebe elogios pela gestão das cheias em Coimbra PAULO NOVAIS/LUSA

Ana Abrunhosa, que foi destaque nas últimas semanas pela forma como geriu as consequências do mau tempo em Coimbra - nomeadamente pela sua transparência na comunicação ao alertar para a rutura dos diques -, recolheu vários elogios incluindo por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que garantiu que, em época de tempestade, a autarca "esteve sempre tesa" e comunicou "como praticamente ninguém".

A atuação da antiga ministra valeu também uma salva de palmas da parte de vários comentadores, mas não só. Também o ex-ministro da Saúde do PS Manuel Pizarro destacou em declarações à SÁBADO o seu empenho. "Tenho a melhor ideia dela. É dedicadíssima, empenhada, voluntariosa e é uma pessoa muito competente. O País precisa de mais pessoas como ela."

Manuel Pizarro recordou ainda o mandato de Ana Abrunhosa, que terminou em 2024, ao dizer que "foi uma excelente ministra". "Ela era uma pessoa com muita vontade em ajudar a resolver problemas. Lembro-me até que sempre que lhe telefonava com um problema ela tentava ajudar a resolver. Os acessos ao Hospital de Évora, por exemplo, passava por decisões [que tinha de ser ela a tomar] e ela até chegou a ir lá comigo."

João Costa diz ter trabalhado "bem" e "sem dramas" com Ana Abrunhosa, apesar de haver "sempre tensões entre pastas", mas Manuel Pizarro recorda Ana Abrunhosa como alguém "muito exigente", o que "me agrada", sublinhou. A autarca teve, contudo, recentemente, uma discussão bastante acesa, em frente aos jornalistas, com o atual ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes. "Vem fazer uma conferência de imprensa ou ouvir os autarcas?", questionou Ana Abrunhosa. "É que se vem fazer uma conferência de imprensa, vamos embora".

A autarca que até então recolhia elogios pela forma como se dedicou à questão das tempestades, acabou por sofrer um revés nalguma opinião pública. Nas redes sociais encontram-se várias críticas à forma como Ana Abrunhosa se dirigiu ao ministro: "O que Ana Abrunhosa fez foi uma peixeirada", salientou um utilizador do X. A estas críticas juntaram-se tantas outras onde acusavam a autarca de querer apenas "aparecer na televisão".

Quem não partilhou da mesma opinião foi Manuel Pizarro. "O ministro da Agricultura não foi cuidadoso. Já fiz dezenas de visitas oficiais e nunca me ocorreu falar com os jornalistas antes, mas também pode ter sido apanhado pelos jornalistas a sair do carro, por exemplo, e não ter ponderado bem". Apesar de considerar que Ana Abrunhosa "tem razão", ressalva que ambos "acabaram por sair bem" deste enredo.