O Presidente da República chegou este sábado à noite à capital francesa para participar no domingo no tradicional desfile militar do Dia da Bastilha, que este ano vai dar ênfase especial à Iniciativa Europeia de Intervenção, uma força coordenada pela França que reúne 10 países europeus, incluindo Portugal "Portugal tem, pela sua posição geoestratégica e pelo conhecimento que tem do Sul da Europa, mas pela sua presença quer no Oeste, quer no Báltico, capacidade para dar a sua opinião junto de outros países que aqui estarão", afirmou o chefe de Estado.Além de Portugal, a França convidou representantes da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, Holanda, Portugal e Reino Unido para se juntarem ao seu maior desfile anual.Após o desfile, haverá também um almoço, onde aquela iniciativa será discutida."[O que é importante tratar nessa iniciativa é] Saber como a iniciativa se liga com a NATO, com o resto dos membros da União Europeia, que tipo de intervenções pode vir a ter. A Portugal interessa tudo o que tem a ver com a atenção ao Sul da Europa, as relações com África, o fomentar dessas relações e ver, em termos de cooperação económica e social, uma atenção especial a África", indicou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente defendeu ainda, tal como já tinha feito anteriormente, que "Portugal entende que não se coloca a questão de um exército europeu".Além da participação do Presidente da República, que ficará na tribuna de honra, junto ao seu homólogo francês, Emmanuel Macron, Portugal vai ter mais quase 30 militares a participarem no desfile em Paris, com representação dos três ramos das Forças Armadas nacionais.