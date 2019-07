Questionado sobre em que ponto está o processo de marcação da visita, o Presidente da República respondeu: "Não há confirmação nenhuma".



O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa , afirmou hoje que, em novembro do ano passado, em Paris, convidou formalmente o Presidente norte-americano a visitar Portugal, mas acrescentou que nada está confirmado."Convidei, de maneira assim mais formal e clara, em Paris, por altura do armistício, em 11 de novembro", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos do Estoril.