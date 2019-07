A carregar o vídeo ...

Uma manta ficou com um anzol presos debaixo de um olho enquanto nadava ao largo da costa da Austrália. Foi então que encontrou mergulhadores que já a tinham conhecido de expedições anteriores. Depois de várias tentativas, a equipa conseguiu libertar o animal.O vídeo captado mostra a manta a aproximar-se dos mergulhadores e depois um dos membros da equipa a remover o anzol da pálpebra do animal. As imagens foram um sucesso na Internet."Não foi da minha imaginação. A manta ia e voltava, virava-se e parava na água. E estava a olhar fixamente para nós, como que pedindo ajuda", ouve-se o fotógrafo Monty Halls a dizer no vídeo que partilhou na rede social Facebook. "Depois de alguns minutos, reparámos que tinha um anzol preso debaixo do olho direito. E a manta estava constantemente a mostrar-se ao Jake, o nosso guia", conta ainda.