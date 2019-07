As famílias que residem em Lisboa e que tenham três ou mais filhos, em que pelo menos um deles tenha menos de três anos, vão ter direito a um lugar reservado para estacionar à porta de casa, anunciou o vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Gaspar.





O primeiro dístico de cada agregado passará a ser gratuito e para os cidadãos que só pedem um dístico também "vai deixar de ser pago", abrangendo cerca de 50% das famílias. Por outro lado, "o terceiro dístico vai ficar mais caro" nas zonas de Lisboa onde há "maior pressão de estacionamento" e as famílias numerosas.A EMEL vai também introduzir dois novos de cores e, com eles, duas novas taxas - e sim, o estacionamento vai mesmo ficar mais caro. Na zona do eixo central da capital vão ser introduzidas as zonas castanhas e pretas. Nas zonas castanhas estacionar o carro vai custar dois euros por hora, e nas zonas pretas três euros por hora. E o estacionamento vai ficar limitado a duas horas.Apesar de estas zonas ainda não estarem definidas, Miguel Gaspar avançou que serão implementadas no eixo central, nomeadamente na Avenida Fontes Pereira de Melo e na Avenida da Liberdade. Atualmente existem três tarifários, sendo que a cor verde custa 80 cêntimos por hora, a amarela tem um custo de 1,20 euros e a vermelha 1,60 euros por hora.

As novas alterações foram apresentadas no âmbito do novo Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, que deverá ser submetido a consulta pública ainda este mês.