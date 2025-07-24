Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo contesta alterações ao reagrupamento familiar e pede urgência ao TC

Lusa 24 de julho de 2025 às 19:49
As mais lidas

O Presidente da República fixa em 15 dias o prazo para pronúncia urgente do Tribunal Constitucional sobre o decreto aprovado no parlamento.

O Presidente da República contesta as alterações ao reagrupamento familiar introduzidas no regime de entrada de estrangeiros no país, invocando o princípio da união familiar e o superior interesse da criança, e pede urgência ao Tribunal Constitucional.

PEDRO NUNES/Reuters

No pedido de fiscalização preventiva hoje enviado ao Tribunal Constitucional, o chefe de Estado invoca a "violação dos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, da proporcionalidade na restrição de direitos e do acesso à justiça, igualdade e tutela jurisdicional efetiva, da união familiar, da vinculação da atividade administrativa à Constituição" decorrentes dos artigos 2.º, 13.º, 18.º, n.ºs 1 e 2, 20.º, n.ºs 1, 4 e 5, 36.º, 266º, n.º 2 e 268º. n.º4 da Lei Fundamental.

Marcelo Rebelo de Sousa fixa em 15 dias o prazo para pronúncia urgente do Tribunal Constitucional sobre o decreto aprovado no parlamento com votos a favor de PSD, CDS-PP e Chega, a abstenção da IL e votos contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP.

Sobre as alterações ao reagrupamento familiar introduzidas por este decreto, o chefe de Estado afirma: "Tais alterações, incidentes sobre um mecanismo essencial para a integração em sociedade e para a vida em família, parecem restringir, de forma desproporcional e desigual, o princípio da união familiar, podendo não acautelar o superior interesse da criança, forçada a lidar com separações prolongadas".

"Contrariando os objetivos do decreto, tais alterações podem, potencialmente, provocar o aumento dos percursos migratórios irregulares por parte de outros membros da família que passam a estar excluídos do direito ao reagrupamento, como é o caso do cônjuge. Acresce que as crianças merecem também especial proteção em instrumentos de direito internacional e regional dos quais Portugal é Estado-parte", acrescenta.

O Presidente da República refere que, com as alterações aprovadas no parlamento, "reagrupar um familiar em Portugal poderá demorar, no mínimo, cerca de 3 anos e meio, período exigente face às decisões administrativas a tomar, violador do princípio da união familiar e do superior interesse da criança".

O chefe de Estado pede a fiscalização da constitucionalidade das alterações introduzidas aos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 98.º, sobre direito ao reagrupamento familiar, das alíneas a) e b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 101.º, sobre as condições para o exercício desse pedido, do n.º 1 do artigo 105.º, sobre o prazo para apreciação de pedidos pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA).

Além destas normas sobre reagrupamento familiar, pede também a fiscalização da constitucionalidade do novo artigo 87.º-B, sobre tutela jurisdicional, aditado ao regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

"O presente decreto trata de matéria de elevada sensibilidade política, social e jurídica, sendo indispensável assegurar, com urgência, a segurança jurídica e a certeza do direito, relativamente ao dispositivo legal aprovado, evitando potenciais tratamentos diferenciados e discriminatórios, tendo ainda em conta que o Governo considera imperioso e urgente regular esta matéria", lê-se no pedido.

Na carta enviada ao Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa menciona ainda que "o presente processo legislativo foi tramitado na Assembleia da República de forma urgente, não tendo havido - efetivas - consultas e audições, nomeadamente audições constitucionais, legais e/ou regimentais - obrigatórias ou não -, ou, quando solicitadas, foram-no sem respeito pelos prazos legalmente fixados e/ou, em prazos incompatíveis com a efetiva consulta".

O chefe de Estado salienta que "algumas dessas audições estão consagradas como obrigatórias em preceitos legais", como a audição ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e as consultas ao Conselho Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados e ao Conselho Superior do Ministério Público.

No seu entender, além dessas, "outras audições e consultas haveria de organizar", mesmo não sendo legalmente obrigatórias, "como forma de garantir a legitimidade democrática da lei aprovada e de antecipar problemas na sua aplicação".

Por outro lado, o Presidente da República aponta ao decreto "um conjunto significativo de conceitos de natureza indeterminada", entre os quais as "competências técnicas especializadas" associadas ao "visto para procura de trabalho qualificado" e os "meios de subsistência" e condições de "alojamento" exigidas para o reagrupamento familiar.

Marcelo Rebelo de Sousa discorda que a definição destes conceitos seja remetida para portarias, que, realça, "são fontes secundárias de direito e não podem invadir a competência legislativa reservada da Assembleia da República".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Trabalho Marcelo Rebelo de Sousa Tribunal Constitucional de Portugal Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Marcelo contesta alterações ao reagrupamento familiar e pede urgência ao TC