Melo admite que Estado tem de investir nos heliportos para emergência médica

"Se um dia houver uma catástrofe maior e se tiver de transportar pessoas em maior número tem de haver infraestruturas", disse o ministro da Defesa.
O ministro da Defesa admitiu hoje em Torres Vedras que o Estado tem de investir nos heliportos para que os meios aéreos de emergência médica possam aterrar o mais próximo possível dos hospitais.
"O problema não é do helicóptero, mas das infraestruturas nos quais o Estado tem de investir", afirmou Nuno Melo à agência Lusa, um dia depois de ser ouvido na comissão parlamentar de Defesa sobre o auxílio que a Força Aérea está dar ao Instituto Nacional de Emergência Médica no transporte aéreo de emergência médica.
"Se um dia houver uma catástrofe maior e se tiver de transportar pessoas em maior número tem de haver infraestruturas para que os helicópteros maiores, que transportam um maior número de pessoas, possam aterrar o mais próximo possível dos hospitais e por isso o Estado, mais do que helicópteros, tem de investir nestas infraestruturas", sublinhou.
O ministro da Defesa Nacional especificou que, dos quatro helicópteros disponíveis para a missão, o EH 101 Merlin, o maior de todos podendo transportar vários doentes, pode aterrar em seis dos 47 heliportos analisados pela Força Aérea.
Já o AW119 Koala pode aterrar em 36 e o UH60 Black Hawk em 15, dos quais oito durante 24 horas, como nos hospitais de São João (Porto), Faro, Braga e Garcia da Horta (Almada).
A Força Aérea tem ainda disponíveis outros dois aviões.
O governante frisou que a Força Aérea não substitui os meios aéreos a contratar pelo INEM para a emergência médica, mas atua "em complementaridade", recordando que "se acontecer uma catástrofe de maior dimensão e que implique o transporte de mais doentes além de um ou dois só a Força Aérea tem os meios aéreos que garantirão levar 15 pessoas de uma vez".
O ministro da Defesa Nacional falava à margem das comemorações do dia do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, no seu centro de Runa, no concelho de Torres Vedras.
Para o Centro de Apoio Social (CAS) das Forças Armadas de Runa, o governante anunciou um financiamento de um milhão de euros para obras na cobertura do edifício, para travar a degradação não só do telhado, mas das pinturas do teto.
