Marques Mendes considera arrepiante a situação em Gaza

Lusa 24 de julho de 2025 às 19:39
O candidato residencial acrescentou que "o silêncio do Ocidente" sobre a situação em Gaza, "sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável".

O candidato a Presidente da República Luís Marques Mendes considerou hoje a situação em Gaza preocupante e arrepiante do ponto de vista humanitário e condenou o silêncio do Ocidente.

"Estou a ver a situação vivida em Gaza com enorme preocupação. Em primeiro lugar é arrepiante do ponto de vista humanitário. Só nos últimos três morrem 100 pessoas, sendo que 21 são crianças por fome. Isto é arrepiante", disse o candidato a Presidente da República.

Luís Marques Mendes acrescentou que "o silêncio do Ocidente, sobretudo da Europa, é absolutamente inaceitável".

"Acho que aqui a Europa tem um comportamento de enorme hipocrisia. A Europa, e bem, sempre criticou a Rússia pelos ataques a civis na Ucrânia, e agora, não tem uma palavra forte a Israel que está também a atacar civis em Gaza. Não pode haver dois pesos e duas medidas".

Luis Marques Mendes é da opinião que "a Europa deveria de agir, e sobretudo em obediência a um princípio: Israel é um país amigo de Portugal e amigo da Europa, mas os amigos existem, para terem a coragem de dizer a verdades".

"Portanto, Portugal deveria dizer a um país amigo e também a Europa, o seguinte: há barreiras que estão a ser ultrapassadas e os direitos humanos têm de ser repostos na Faixa de Gaza", vincou.

 O candidato a Presidente da República falava hoje aos jornalistas à margem de uma visita ao Centro de Investigação de Montanha, do Instituto Politécnico de Bragança, que classificou de caso de sucesso. 

Mais de 120 personalidades, sobretudo ligadas à Cultura, são os primeiros subscritores de uma petição que pede a Portugal "um papel ativo na defesa dos Direitos Humanos e no fim do genocídio em Gaza".

A petição, disponível 'online', conta entre os primeiros subscritores com figuras da música, do teatro, do cinema, das artes plásticas e da literatura, mas também da política, entre outras áreas.

 Os subscritores querem que "Portugal tenha um papel ativo e relevante na promoção da paz e na defesa dos Direitos Humanos".

 Para isso, pretendem que sejam discutidos na Assembleia da República três pontos fundamentais: "A necessidade de apelar a um cessar-fogo imediato; O apelo a que Israel permita a entrada imediata de ajuda médica e humanitária para a população de Gaza, através das Nações Unidas; o reconhecimento pelo Governo e pela Assembleia da República de que está em curso um genocídio em Gaza".

Numa visita ao Centro de Investigação de Montanha (CIMO) do instituto em Bragança, Marques Mendes defendeu que o IPB é um caso de sucesso e deveria ser mais conhecido a nível nacional pela sua atração de talentos.

"O IPB é um caso de sucesso por várias razões: primeiro pelo elevado número de alunos, segundo pelo elevado número de alunos estrangeiros, terceiro pela produção científica extraordinária e o quarto é o seu reconhecimento internacional com várias parcerias de outros países, designadamente, o Brasil, no fundo, um centro capaz de criar desenvolvimento", disse.

Para Luís Marques Mendes a criação do ensino politécnico foi das decisões mais importantes em 50 anos de democracia em Portugal, para ajudar o interior do país.

"Normalmente, fala-se do interior do país pela negativa, e eu quis ver mostrar que há coisas notáveis, designadamente, no ensino superior onde há um Portugal de sucesso com resultados extraordinários", observou.

O candidato visitou os laboratórios do CIMO do IPB onde trocou impressões com alunos, professores e investigadores deste centro tido "como de excelência", durante uma ação de campanha com vista às eleições presidenciais de 2026.

"O IPB está a desenvolver um trabalho notável, onde há talento e coisas extraordinárias para mostrar ao mundo. Levo daqui uma impressão muito positiva", vincou Luís Marques Mendes.

O IPB é frquentado por mais  e 8.000 alunos. Este número inclui estudantes de diversos ciclos de estudo, como licenciaturas e mestrados, distribuídos pelas cidades de Bragança e Mirandela.

