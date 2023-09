Marcelo comenta decote de jovem, partidos já o criticaram

"Ainda apanha uma gripe. Já viu bem o decote?" Esta foi a frase que Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu a uma jovem portuguesa no Canadá e tem gerado críticas dos partidos tanto à esquerda como à direita.







JOSÉ COELHO/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa preocupado com o decote de uma jovem pic.twitter.com/M1qZZ5QJ3p — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 15, 2023

A noção explica - se . Estamos em 2023. Não se trata uma mulher que não se conhece por tu fazendo uma “piada” sobre o seu peso. Não se faz uma “piada” sobre um decote . Quem ainda não percebeu isto e é PR, aprenda . E peça desculpas . O sexismo dá cabo de nós. Não tem piada . — Isabel Moreira (@IsabelLMMoreira) September 15, 2023

Se fosse eu a comentar o decote de uma mulher em público já teríamos dezenas de queixas na ERC, no Ministério Público e em mais não sei quantas associações e observatórios de defesa da igualdade de género. pic.twitter.com/6mojHd71qZ — André Ventura (@AndreCVentura) September 16, 2023

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Isabel Moreira, deputada socialista, fala num caso de "sexismo" e pede que o Presidente da República venha pedir desculpas, o Livre e o PAN também criticam a postura de Marcelo e o líder do Chega fala em duplos padrões.O momento em que o Presidente português passeava pelas ruas de Toronto e se cruzou com duas mulheres portuguesas foi captado pelas câmaras da RTP, que transmitiram o diálogo:"-A filha é mais bonita do que a mãe.-E somos as duas Marias.-Mas a filha ainda apanha uma gripe. Já viu bem o decote?"Rapidamente as imagens chegaram a Portugal e muitos foram os cidadãos que recorreram às redes sociais para criticarem a postura de Marcelo Rebelo de Sousa.Isabel Moreira, deputado do Partido Socialista, utilizou o X, antigo Twitter, para relembrar que ainda a semana passada o Presidente da República tinha tido outra intervenção infeliz ao perguntar a uma mulher se "a cadeira aguenta" com o seu peso e juntando os dois episódios pediu "noção"."Não se trata uma mulher que não se conhece por tu fazendo uma ‘piada’ sobre o seu peso. Não se faz uma ‘piada’ sobre um decote", continuou a deputada que afirmou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa deveria pedir desculpas.André Ventura, líder do Chega, também recorreu às redes sociais para comentar o assunto: "Se fosse eu a comentar o decote de uma mulher em público já teríamos dezenas de queixas na ERC, no Ministério Público e em mais não sei quantas associações e observatórios de defesa da igualdade de género".Este domingo os líderes dos partidos PAN e Livre foram questionados sobre a situação enquanto se encontravam na Madeira em campanha eleitoral.Rui Tavares, do Livre, acredita que Marcelo Rebelo de Sousa não agiu por mal mas admite que não teve a postura mais adequada ao cargo ao "colocar uma concidadã numa posição que não escolheu e que muito provavelmente é desconfortável".Já Inês Sousa Real, do PAN, escolheu relembrar o Presidente da República que "vivemos num mundo onde existe uma violência doméstica e um assédio bastante acentuados e onde, muitas das vezes, palavras proferidas sem malícia podem vir a legitimar comportamentos com outras intenções".Já Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda se encontra no Canadá, não voltou a referir as declarações.