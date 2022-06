Marcar férias este verão vai ficar mais caro

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O sector hoteleiro em Portugal, depois da pandemia, enfrenta agora graves problemas relacionados com a escassez de mão-de-obra e a inflação.





A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), segundo avança o Diário de Notícias , pede uma resposta concreta que passa pela redução da carga fiscal e a facilidade da contratação de estrangeiros.No setor do turismo há falta de cerca de 45 mil trabalhadores, 15 mil só em hotelaria, pelo que os hotéis têm recorrido ao aumento dos horários do pessoal, optando por pagar horas extraordinárias.Outra das preocupações prende-se com a subida dos preços é que marcar férias este verão vai mesmo ficar mais caro. Com a retoma do turismo espera-se um aumento da procura que, aliada à inflação, pode fazer os preços disparar 10%.