Crise do papel ameaça produção de livros e revistas

Edições adiadas, preços a disparar e apelos a compras antecipadas de livros para o Natal. A pandemia desequilibrou o mercado de produção de papel e as gráficas alemãs estão em pânico com a falta de matéria-prima. O problema assombrou o regresso da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, o maior certame do setor editorial.