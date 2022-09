Manuel Pizarro: o ‘Estaline’ cor-de-rosa

Terá sido em Ramalde do Meio, no Porto, o princípio da sua vida política. Quando Pizarro (as crianças do bairro eram tratadas pelos apelidos) e mais um grupo de dois ou três amigos resolveram criar a chamada Comissão de Jovens de Ramalde. Aquele que era até então um bairro pacato, uma espécie de aldeia dentro da cidade, tinha começado a crescer. Tornou-se inseguro e os mais pequenos não tinham qualquer área de diversão. “Então, ele e mais uns miúdos, todos adolescentes, criaram uma espécie de espaço cultural para retirar as crianças da rua”, conta à SÁBADO, Carlos Amorim, 52 anos, um antigo vizinho do recém-nomeado ministro da Saúde.