Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, confirmou o Presidente da República através de um despacho publicado no site da Presidência.







Lusa

Marta Temido demitiu-se a 30 de agosto depois de ter morrido uma grávida durante a transferência de hospitais por falta de vaga no Santa Maria. Depois de vários problemas - alguns dos quais também fatais - com grávidas e recém-nascidos este verão, esta morte foi a "gota de água" que levou à demissão de Marta Temido.





"Na sequência da proposta do primeiro-ministro, o Presidente da República conferirá posse amanhã, sábado 10/9, ao novo Ministro da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro, pelas 18h00, no Palácio de Belém", refere a nota.O socialista Manuel Pizarro é médico no Hospital de S. João, no Porto, servindo atualmente como eurodeputado pelo PS, além de ser o líder do PS/Porto. Em 2013, fez um acordo de governação na autarquia do norte, com o independente Rui Moreira.Foi secretário de Estado da Saúde entre 2008 e 2011, quando Correia Campos tinha a pasta.