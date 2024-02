Mulher do ministro da Saúde indigitada. Refuta favorecimento

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Alexandra Bento, mulher de Manuel Pizarro, passou a coordenadora no Instituto Ricardo Jorge. Diz à SÁBADO que está no topo da carreira, que o cargo não é de chefia nem tem acrescento salarial e que "nenhum ministro ou secretário de Estado" decide este tipo de gestão de equipas.

Alexandra Bento, mulher do ministro da Saúde, Manuel Pizarro, foi nomeada coordenadora do departamento de Alimentação e Nutrição do Instituto Nacional Ricardo Jorge, escreve o jornal Nascer do Sol esta sexta-feira. A indigitação, bem como todo o currículo de Alexandra Bento, consta de uma nota da instituição tutelada pelo Ministério da Saúde. Alexandra Bento atendeu o telefone à SÁBADO para explicar esta nomeação num contexto em que o seu marido tutela o setor.