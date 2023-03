Urgências pediátricas de S.Francisco Xavier e Torres Vedras fecham à noite a partir de abril

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os serviços de urgência de Pediatria dos hospitais S. Francisco Xavier (Lisboa), Beatriz Ângelo (Loures) e do Centro Hospitalar do Oeste vão encerrar à noite a partir de 1 de abril, anunciou hoje a Direção Executiva do SNS.







Num comunicado enviado às redações, Fernando Araújo explica que "caso não sejam tomadas decisões de reorganização" da atividade de urgências pediátricas, "o mais natural é que estas situações pontuais se agravem de forma irreversível", o que teria consequências "imprevisíveis". Recorrer a uma "rede entre as equipas das insitituições hospitalares e dos cuidados de saúde primários, com o INEM e a Linha de Saúde 24, assim como o planeamento atempado, constitui a estratégia adequada para assegurar uma cultura de previsibilidade e confiança para os utentes e os profissionais de saúde", segundo a direção-executiva do SNS.No âmbito da estratégia de reorganização do serviço de urgência de Pediatria na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a Direção Executiva garante que nenhum dos 14 Serviços de Urgência de Pediatria desta região encerra. No entanto, o número de unidades fechadas durante o período noturno, entre as 21h e as 9h, aumenta para três, uma vez que o serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo já estava fechado à noite e aos fins de semana por falta de profissionais.Outras das propostas que fazem parte da estratégia incluem a promoção de literacia em saúde.