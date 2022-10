Mais uma adjunta de Medina colocada em Almada: são já 11

Inês Ucha, ex-diretora municipal, nº 5 nas listas de Medina, ganhou avença na câmara de Inês de Medeiros (PS) por €3.198/brutos para assessoria ao PRR, assunto que também trata no escritório da Pinto Ribeiro Advogados. Filho de uma deputada do PS também está como assessor em Almada.

Não há 14 sem 15. No último ano, desde que Fernando Medina perdeu a reeleição para a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em setembro de 2021, vários dos seus assessores e diretores têm migrado profissionalmente para autarquias do PS ou para o aparelho do Estado. O movimento continua, e são já 15.